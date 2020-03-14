В СБР рассказали о будущем Александра Логинова

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев успокоил фанатов Александра Логинова. Он заявил, что биатлонист не планирует завершать карьеру. Такие слухи ходили после обысков, которые у Логинова проводила итальянская полиция.

Затем биатлонист снимался с нескольких гонок. Его окружение рассказывало, что Логинов находится в состоянии депрессии и ему нужен отдых.