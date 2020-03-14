Чемпионат России по биатлону может быть перенесен из-за коронавируса

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране может быть перенесен чемпионат России по биатлону на осень текущего года.

"С вероятностью 99% чемпионат России будет перенесён. Рассматривается вариант его проведения в ноябре, что позволит провести отбор в сборную России на следующий сезон", - рассказал ТАСС председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгения Редькина.

Ранее чемпионат РФ по биатлону должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.