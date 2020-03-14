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Источник Правда.Ру

Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад написал в Facebook, что завершает спортивную карьеру.

"Я часто задавался вопросом, был ли это случай, когда я впервые встал на лыжи 30 лет назад в моих родных Пиренеях. Я думаю, что просто следовал по этой лыжне в снегу, нарисованной моим братом Саймоном, как и многие младшие братья... Я был воодушевлен этими ощущениями скольжения и счастьем расти в этой необычной среде. Мне понравилось. Страстно...", - написал спортсмен.

 

спорт биатлон карьера мартен фуркад
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