Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад написал в Facebook, что завершает спортивную карьеру.

"Я часто задавался вопросом, был ли это случай, когда я впервые встал на лыжи 30 лет назад в моих родных Пиренеях. Я думаю, что просто следовал по этой лыжне в снегу, нарисованной моим братом Саймоном, как и многие младшие братья... Я был воодушевлен этими ощущениями скольжения и счастьем расти в этой необычной среде. Мне понравилось. Страстно...", - написал спортсмен.