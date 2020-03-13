Чемпионат России по футболу может быть остановлен на две недели

Журналист Сергей Егоров в Telegram сообщил о том, что РПЛ рассматривает вариант приостановки чемпионата на две недели. Решение может быть принято после рекомендаций УЕФА.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что союз 17 марта собирает конференцию в видеоформате по поводу пандемии коронавируса. Ожидается, что УЕФА примет следующие решения:

перенос Евро-2020 на 2021 год;

приостановка национальных чемпионатов до конца апреля;

перенос матчей еврокубков на май-июнь.

"В РПЛ, по моей информации, думают об остановке чемпионата при получении соответствующей рекомендации УЕФА. В этом случае остановка на 2 недели и доигрывание до середины июня", — написал Егоров.

РПЛ может быть выгодно решение УЕФА

По мнению Егорова, существует другой вариант, при котором при поголовной отмене национальных чемпионатов РПЛ может остаться единственной лигой в Европе, которая будет проводить чемпионат в марте. В таком случае российский турнир может получить определённые выгоды.

"Но есть и другой вариант. Если РПЛ остается, то у турнира нет конкурентов в плане интереса аудитории и, вероятно, сумасшедший рост у букмекеров — ставить-то больше не на что. И трансляций никаких больше нет", — написал Егоров.

Отметим, из-за вылета российских команд из еврокубков РПЛ может не ориентироваться на европейский календарь. В том случае, если ситуация с коронавирусом в России будет оставаться под контролем, российские команды могут продолжить чемпионат.

Вместе с тем из-за ограничений по посещению болельщиками стадионов турнир могут приостановить.