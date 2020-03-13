Вице-премьер Чернышенко: Россия готова принять больше матчей Евро-2020

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия будет ориентироваться на решение УЕФА по поводу Евро-2020. Конференция в видеоформате по пандемии коронавируса и связанными с ней изменениями в календаре европейского футбола состоится 17 марта.

По сведениям французского L'Equipe, Евро-2020 будет перенесен на 2021 год. 13 марта УЕФА приостановил проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

По словам Чернышенко, Россия могла бы провести больше матчей Евро-2020 в случае отказа каких-либо стран от проведения турнира из-за коронавируса. Чемпионат запланирован в 12 разных государствах.