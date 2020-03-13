Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия будет ориентироваться на решение УЕФА по поводу Евро-2020. Конференция в видеоформате по пандемии коронавируса и связанными с ней изменениями в календаре европейского футбола состоится 17 марта.
По сведениям французского L'Equipe, Евро-2020 будет перенесен на 2021 год. 13 марта УЕФА приостановил проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.
По словам Чернышенко, Россия могла бы провести больше матчей Евро-2020 в случае отказа каких-либо стран от проведения турнира из-за коронавируса. Чемпионат запланирован в 12 разных государствах.
"Мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий. Координационный совет констатирует почти полную готовность к проведению Евро, никаких сомнений нет, что Россия готова к проведению масштабного мероприятия", — приводит ТАСС слова Чернышенко.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.