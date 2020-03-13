Руководители "Формулы-1" предварительно остановили сезон до конца мая. Точно не состоятся гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Организаторы приняли решение на фоне пандемии коронавируса.
"Из-за глобального распространения коронавируса, а также после обсуждения проблемы с Международной автомобильной федерацией (FIA) и организаторами гонок, "Формула-1" приняла решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама.
"Формула-1" и FIA ожидают, что сезон-2020 стартует в Европе в конце мая, однако в связи с ежедневно изменяющейся ситуацией даты могут быть пересмотрены", — говорится в заявлении пресс-службы "Формулы-1".
Таким образом, под вопросом с датами проведения остаются сразу шесть этапов:
Первым этапом, который состоится в сезоне, может стать Гран-при Монако. Гонки запланированы с 22 по 24 мая.
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