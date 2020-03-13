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Кубок мира по лыжным гонкам досрочно завершен из-за коронавируса

Спорт

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в Квебеке. Ранее от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса отказались восемь сборных.

Таким образом, международный лыжный сезон окончен досрочно. В рамках Кубка мира не состоялись три североамериканских этапа.

Итоги Кубка мира по лыжным гонкам

Победителями сезона стали россиянин Александр Большунов и норвежка Тереза Йохауг. Они выиграли общий и дистанционный зачёт Кубка мира.

В спринтерском зачёте победу одержали норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван.

Общий зачёт

Мужчины:

  1. Александр Большунов (Россия) — 2221 очко.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1726.
  3. Пол Голберг (Норвегия) — 1311.

Женщины:

  1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2508.
  2. Хайди Венг (Норвегия) — 1697.
  3. Наталья Непряева (Россия) — 1356.

Дистанционный зачёт

Мужчины:

  1. Александр Большунов — 1293.
  2. Шур Рете (Норвегия) — 864.
  3. Иво Нисканен (Финляндия) — 840.

Женщины:

  1. Тереза Йохауг — 1451.
  2. Хайди Венг — 920.
  3. Эбба Андерссон (Швеция) — 717.

Спринтерский зачёт

Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо — 550.
  2. Эрик Валнес (Норвегия) — 405.
  3. Пол Голберг (Норвегия) — 386.

Женщины:

  1. Линн Сван — 509.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 486.
  3. Анамария Лампич (Словения) — 472.

Кубок наций по лыжным гонкам

В общем зачёте Кубка наций Россия значительно уступила Норвегии. Если мужская команда соперничала с норвежской, то женская заняла только пятое место.

Общий:

  1. Норвегия — 12944 очка.
  2. Россия — 6720.
  3. Швеция — 5937.
  4. Финляндия — 4028.
  5. США — 3574.

Мужчины:

  1. Норвегия — 6487.
  2. Россия — 4771.
  3. Финляндия — 2048.
  4. Франция — 2007.
  5. Швеция — 1997.

Женщины:

  1. Норвегия — 6457.
  2. Швеция — 3940.
  3. США — 3197.
  4. Финляндия — 1980.
  5. Россия — 1949.
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