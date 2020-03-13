Кубок мира по лыжным гонкам досрочно завершен из-за коронавируса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в Квебеке. Ранее от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса отказались восемь сборных.

Таким образом, международный лыжный сезон окончен досрочно. В рамках Кубка мира не состоялись три североамериканских этапа.

Итоги Кубка мира по лыжным гонкам

Победителями сезона стали россиянин Александр Большунов и норвежка Тереза Йохауг. Они выиграли общий и дистанционный зачёт Кубка мира.

В спринтерском зачёте победу одержали норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван.

Общий зачёт

Мужчины:

Александр Большунов (Россия) — 2221 очко. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1726. Пол Голберг (Норвегия) — 1311.

Женщины:

Тереза Йохауг (Норвегия) — 2508. Хайди Венг (Норвегия) — 1697. Наталья Непряева (Россия) — 1356.

Дистанционный зачёт

Мужчины:

Александр Большунов — 1293. Шур Рете (Норвегия) — 864. Иво Нисканен (Финляндия) — 840.

Женщины:

Тереза Йохауг — 1451. Хайди Венг — 920. Эбба Андерссон (Швеция) — 717.

Спринтерский зачёт

Мужчины:

Йоханнес Клебо — 550. Эрик Валнес (Норвегия) — 405. Пол Голберг (Норвегия) — 386.

Женщины:

Линн Сван — 509. Йонна Сундлинг (Швеция) — 486. Анамария Лампич (Словения) — 472.

Кубок наций по лыжным гонкам

В общем зачёте Кубка наций Россия значительно уступила Норвегии. Если мужская команда соперничала с норвежской, то женская заняла только пятое место.

Общий:

Норвегия — 12944 очка. Россия — 6720. Швеция — 5937. Финляндия — 4028. США — 3574.

Мужчины:

Норвегия — 6487. Россия — 4771. Финляндия — 2048. Франция — 2007. Швеция — 1997.

Женщины: