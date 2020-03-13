Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в Квебеке. Ранее от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса отказались восемь сборных.
Таким образом, международный лыжный сезон окончен досрочно. В рамках Кубка мира не состоялись три североамериканских этапа.
Победителями сезона стали россиянин Александр Большунов и норвежка Тереза Йохауг. Они выиграли общий и дистанционный зачёт Кубка мира.
В спринтерском зачёте победу одержали норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван.
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В общем зачёте Кубка наций Россия значительно уступила Норвегии. Если мужская команда соперничала с норвежской, то женская заняла только пятое место.
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