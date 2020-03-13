Кассационный суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Второй кассационный суд общей юрисдикции 20 апреля проведёт заседание по рассмотрению жалоб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

"Рассмотрение жалоб назначено на 20 апреля в 10 утра", — заявил РИА "Новости" Бушманов.

Жалобы признаны обоснованными и переданы на рассмотрение. В жалобе отмечается, что фигурантам вменяется нанесение одинаковых телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку. Кроме того, по мнению стороны футболистов, суд не учёл позицию об отсутствии хулиганских побуждений.

Дело Кокорина и Мамаева

Футболисты были осуждены на сроки от 17 до 18 месяцев за участие в драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября 2019 года.

Оба продолжили футбольную карьеру. Мамаев выступает за "Ростов", Кокорин играет в "Сочи".