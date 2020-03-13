Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Второй кассационный суд общей юрисдикции 20 апреля проведёт заседание по рассмотрению жалоб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
"Рассмотрение жалоб назначено на 20 апреля в 10 утра", — заявил РИА "Новости" Бушманов.
Жалобы признаны обоснованными и переданы на рассмотрение. В жалобе отмечается, что фигурантам вменяется нанесение одинаковых телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку. Кроме того, по мнению стороны футболистов, суд не учёл позицию об отсутствии хулиганских побуждений.
Футболисты были осуждены на сроки от 17 до 18 месяцев за участие в драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября 2019 года.
Оба продолжили футбольную карьеру. Мамаев выступает за "Ростов", Кокорин играет в "Сочи".
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