Чемпионат Англии по футболу остановлен до 4 апреля

Чемпионат Англии по футболу остановлен с сегодняшнего дня до 4 апреля. Решение связано с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.

"После сегодняшнего собрания акционеров было принято единодушное решение приостановить премьер-лигу до 4 апреля", — говорится в сообщении.

Таким образом, перенос касается матчей 30-го (14-16 марта) и 31-го (20-22 марта) туров премьер-лиги. Среди прочего отменены следующие игры: