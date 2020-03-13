Футболист "Челси" сообщил, что вылечился от коронавируса

Футболист лондонского "Челси" Каллум Ходсон-Одои обратился в Twitter к болельщикам. Полузащитник заявил, что болел коронавирусом COVID-19 около недели и излечился от болезни.

"Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я последовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле", - заявил футболист.

Положительный тест на вирус Ходсон-Одои сдал 9 марта. Все, с кем контактировал футболист, были помещены под карантин.

Каллум Ходсон-Одои

19-летний футболист проводит второй полноценный сезон за "Челси". В этом чемпионате Англии он выходил на поле 17 раз, забив 1 гол. В английских кубках на его счету 4 матча и 2 мяча, в Лиге чемпионов - 4 игры.