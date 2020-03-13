Сборная Канады стала очередной командой, которая снялась с заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке. Ранее FIS отменила соревнования в Миннеаполисе и Кэнморе, но оставила спринтерский этап, который должен состояться с 14 по 15 марта.
Таким образом, о снятии с этапа объявили восемь сборных:
"Мы считаем, что это лучший курс действий, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности не только каждого спортсмена и сотрудника, но и широкой общественности. Так как мы являемся хозяевами этапа, это решение было нелегким для Nordiq Canada. Тем не менее это было сделано в знак солидарности с другими командами", — говорится в сообщении лыжной федерации Канады.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.