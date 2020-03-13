Восемь команд снялись с последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Сборная Канады стала очередной командой, которая снялась с заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке. Ранее FIS отменила соревнования в Миннеаполисе и Кэнморе, но оставила спринтерский этап, который должен состояться с 14 по 15 марта.

Таким образом, о снятии с этапа объявили восемь сборных:

Канада;

Норвегия;

Германия;

Швеция;

Финляндия;

Великобритания;

Чехия;

США.