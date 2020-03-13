Матчи плей-офф КХЛ в Казани пройдут без зрителей

Первые два матча второго раунда плей-офф КХЛ в Казани между "Ак Барсом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" состоятся при закрытых трибунах. Команды сыграют 18 и 20 марта, сообщает РИА "Новости".

Решение связано с ограничительными мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Ранее без зрителей прошёл шестой матч серии первого раунда "Спартак" — "Динамо", после которого бело-голубые прошли дальше.

Также без зрителей будут проходить матчи "Барыса" и "Сибири" в Казахстане.

Плей-офф КХЛ

17, 19, 21, 23 марта (25, 27, 29 марта при необходимости):

"Барыс" — "Сибирь".

СКА — "Йокерит".

18, 20, 22, 24 марта (26, 28, 30 марта при необходимости):