Первые два матча второго раунда плей-офф КХЛ в Казани между "Ак Барсом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" состоятся при закрытых трибунах. Команды сыграют 18 и 20 марта, сообщает РИА "Новости".
Решение связано с ограничительными мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Ранее без зрителей прошёл шестой матч серии первого раунда "Спартак" — "Динамо", после которого бело-голубые прошли дальше.
Также без зрителей будут проходить матчи "Барыса" и "Сибири" в Казахстане.
17, 19, 21, 23 марта (25, 27, 29 марта при необходимости):
18, 20, 22, 24 марта (26, 28, 30 марта при необходимости):
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.