Губернатор Токио ответила на предложение Трампа перенести Олимпиаду

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что подготовка к Олимпиаде-2020 продолжается в прежнем режиме.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести Олимпийские игры в следующем году из-за пандемии коронавируса.

"Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает вариант с отменой Олимпиады", — приводит ТАСС слова Коикэ.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудил с Трампом подготовку к Олимпиаде и заверил, что власти делают все возможное для предотвращения эпидемии.

Олимпиада-2020 должна пройти с 24 июля по 9 августа.