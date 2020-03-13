Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что подготовка к Олимпиаде-2020 продолжается в прежнем режиме.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести Олимпийские игры в следующем году из-за пандемии коронавируса.
"Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает вариант с отменой Олимпиады", — приводит ТАСС слова Коикэ.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудил с Трампом подготовку к Олимпиаде и заверил, что власти делают все возможное для предотвращения эпидемии.
Олимпиада-2020 должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.