ATP ввёл запрет на теннисные турниры на шесть недель

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) вынесла решение приостановить проведение турниров на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Предположительно запрет будет снят 20 апреля.

"Мы считает это ответственным действием, которое необходимо предпринять в настоящее время для защиты здоровья и безопасности наших игроков, персонала, всего теннисного сообщества и общественного здравоохранения перед лицом этой глобальной пандемии", — заявил председатель АТР Андреа Гауденци.

Отмена турниров АТР

В ближайшие шесть недель должны были состояться такие турниры: