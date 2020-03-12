Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) вынесла решение приостановить проведение турниров на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Предположительно запрет будет снят 20 апреля.
"Мы считает это ответственным действием, которое необходимо предпринять в настоящее время для защиты здоровья и безопасности наших игроков, персонала, всего теннисного сообщества и общественного здравоохранения перед лицом этой глобальной пандемии", — заявил председатель АТР Андреа Гауденци.
В ближайшие шесть недель должны были состояться такие турниры:
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