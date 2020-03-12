УЕФА решит судьбу Евро-2020 и еврокубков 17 марта

УЕФА объявил о конференции по ситуации с распространением коронавируса в Европе. Совещание с участием всех ассоциаций состоится 17 марта в видеорежиме.

УЕФА планирует обсудить проведение национальных чемпионатов, еврокубокв и Евро-2020.

"В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта. Среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020", - говорится в сообщении УЕФА.

Таким образом, из сообщения УЕФА можно сделать вывод, что стадия 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы будет продолжена.

Ранее были остановлены чемпионаты Италии и Испании. Игры этих клубов в 1/8 финала Лиги Европы перенесены на неопределенный срок. Большинство матчей в Европе проходит без зрителей.