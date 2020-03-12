Болельщики фигурного катания активно обсуждают отмену чемпионата мира-2020. Власти Квебека 11 марта сообщили о запрете на проведение турнира из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Некоторые российские фанаты обратили внимание на то, что Алина Загитова, приостановившая карьеру в декабре, практически ничего не потеряла. Спортсменка останется действующей чемпионкой мира до следующего сезона, так как завоевала титул в 2019 году.
"Загитова что-то знала", — пошутил один из фанатов Алины в Twitter.
"Алина Загитова настолько сурова, что может защитить титул, даже приостановив карьеру", — написал другой пользователь.
"Я поняла, Алина Загитова обнулила этот сезон, чтобы остаться чемпионкой мира на второй срок", — заявила одна из болельщиц.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.