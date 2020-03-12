"Загитова что-то знала": болельщики об отмене ЧМ по фигурному катанию

Болельщики фигурного катания активно обсуждают отмену чемпионата мира-2020. Власти Квебека 11 марта сообщили о запрете на проведение турнира из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Некоторые российские фанаты обратили внимание на то, что Алина Загитова, приостановившая карьеру в декабре, практически ничего не потеряла. Спортсменка останется действующей чемпионкой мира до следующего сезона, так как завоевала титул в 2019 году.