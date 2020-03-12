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Источник Правда.Ру

"Загитова что-то знала": болельщики об отмене ЧМ по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Болельщики фигурного катания активно обсуждают отмену чемпионата мира-2020. Власти Квебека 11 марта сообщили о запрете на проведение турнира из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Некоторые российские фанаты обратили внимание на то, что Алина Загитова, приостановившая карьеру в декабре, практически ничего не потеряла. Спортсменка останется действующей чемпионкой мира до следующего сезона, так как завоевала титул в 2019 году.

"Загитова что-то знала", — пошутил один из фанатов Алины в Twitter.

"Алина Загитова настолько сурова, что может защитить титул, даже приостановив карьеру", — написал другой пользователь.

"Я поняла, Алина Загитова обнулила этот сезон, чтобы остаться чемпионкой мира на второй срок", — заявила одна из болельщиц.

коронавирус алина загитова фигуное катание чемпионат мира по фигурному катанию
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