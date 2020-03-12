Официально: этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменён

Последний этап Кубка мира по биатлону не состоится. Об этом сообщили организаторы соревнований в норвежском Холменколлене. Турнир должен был состояться с 20 по 22 марта.

"Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", — заявила менеджер этапа Кристин Вестгрен Сетерой.

Ранее правительство Норвегии запретило проводить массовые мероприятия численностью более 200 человек. Позже вышла рекомендация отменить спортивные старты с участием граждан из стран, в которых был выявлен коронавирус.

Коронавирус в Норвегии

На данный момент подтверждено 702 случая заражения коронавирусом COVID-19.