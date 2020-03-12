Последний этап Кубка мира по биатлону не состоится. Об этом сообщили организаторы соревнований в норвежском Холменколлене. Турнир должен был состояться с 20 по 22 марта.
"Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", — заявила менеджер этапа Кристин Вестгрен Сетерой.
Ранее правительство Норвегии запретило проводить массовые мероприятия численностью более 200 человек. Позже вышла рекомендация отменить спортивные старты с участием граждан из стран, в которых был выявлен коронавирус.
На данный момент подтверждено 702 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.