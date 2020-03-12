Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) применила ряд санкций к Всероссийской федерации (ВФЛА) из-за "дела Лысенко". Кроме $10 млн штрафа установлено максимальное количество атлетов в нейтральном статусе на крупных соревнованиях.

По словам главы рабочей комиссии World Athletics Руне Андерсена, в этом году на крупных соревнованиях, то есть Олимпиаде и чемпионате Европы, смогут выступить не более 10 россиян.

"Вторая санкция включает в себя ограничение в 10 человек нейтральных атлетов на Олимпиаде, чемпионате Европы и остальных крупных соревнованиях в этом году.

В конце года мы рассмотрим вопрос о том, стоит ли оставлять этот порог, повышать его или уменьшать. Мы хотим таким образом подстегнуть ВФЛА, чтобы она быстрее вносила изменения в свою работу", — приводит РИА "Новости" слова Андерсена.