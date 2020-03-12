Глава рабочей группы World Athletics по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что организация ввела ряд санкций к российской легкоатлетической организации. Среди прочего это крупный штраф - $10 млн.
Из этой суммы ВФЛА должна выплатить 5 млн сразу. Ещё 5 млн - это условный штраф, который будет применён в случае повторных нарушений.
Решение World Athletics связано с "делом Лысенко". Руководители ВФЛА помогли легкоатлету скрыть третий пропуск допинг-теста поддельной справкой, из-за чего были отстранены от спортивной деятельности. 28 февраля организацию возглавил Евгений Юрченко, после чего признал вину ВФЛА.
"В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов. Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения. Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 миллионов долларов штраф, пять из них - немедленно", - приводит слова Андерсена "РИА Новости".
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