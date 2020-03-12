ВФЛА оштрафована на $10 млн из-за допингового скандала

Глава рабочей группы World Athletics по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что организация ввела ряд санкций к российской легкоатлетической организации. Среди прочего это крупный штраф - $10 млн.

Из этой суммы ВФЛА должна выплатить 5 млн сразу. Ещё 5 млн - это условный штраф, который будет применён в случае повторных нарушений.

Решение World Athletics связано с "делом Лысенко". Руководители ВФЛА помогли легкоатлету скрыть третий пропуск допинг-теста поддельной справкой, из-за чего были отстранены от спортивной деятельности. 28 февраля организацию возглавил Евгений Юрченко, после чего признал вину ВФЛА.