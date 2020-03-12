Футболист Коста притворился больным коронавирусом перед прессой

Футболист мадридского "Атлетико" Диего Коста пошутил по поводу пандемии коронавируса. Во время прохождения микст-зоны после игры Лиги чемпионов с "Ливерпулем" он покашлял, чтобы избежать общения с журналистами.

"Атлетико" в дополнительное время обыграл "Ливерпуль" (3:2) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом был остановлен чемпионат Испании по футболу. Ожидается, что УЕФА также приостановит проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы