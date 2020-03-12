Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

"Спартак" отказался от продажи билетов на матч с "Уфой"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Спартак" не будет продавать билеты на матч с "Уфой", который состоится 4 апреля на "Открытие Арене". Решение связано с указом мэра Москвы об ограничительных мерах по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба красно-белых.

"В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе", — говорится в заявлении "Спартака".

Ближайшие туры "Спартак" проведёт на выезде против "Оренбурга" (14 марта) и тульского "Арсенала" (21 марта). После этого клубы уйдут на перерыв из-за матчей сборной России.

Темы фк уфа футбол коронавирус фк спартак москва чемпионат россии по футболу
Новости Все >
Белый дом просит технологические компании помочь справиться с COVID-19
В Москве подвели итоги конкурса "Мама и дети в национальных костюмах"
Bloomberg: у России есть преимущества при добыче нефти
Губерниев сообщил, что этап КМ по биатлону в Контиолахти могут отменить
В Европе недовольны решением США закрыть границы
УЕФА планирует перенести матчи итальянских клубов в Россию
В Санкт-Петербурге на воду спустили новый корвет "Ретивый"
Футболист Коста притворился больным коронавирусом перед прессой
Регионы одобрили закон о поправках в Конституцию
Visa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Последние материалы
Bloomberg: у России есть преимущества при добыче нефти
Губерниев сообщил, что этап КМ по биатлону в Контиолахти могут отменить
В Европе недовольны решением США закрыть границы
Эпидемия: чтобы закрыть границу с Украиной, России понадобится армия
УЕФА планирует перенести матчи итальянских клубов в Россию
Пандемия и кризис ударят по россиянам сильнее, чем в 2008 году
В Санкт-Петербурге на воду спустили новый корвет "Ретивый"
Футболист Коста притворился больным коронавирусом перед прессой
Регионы одобрили закон о поправках в Конституцию
Visa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Любовь Степушова Элита США не подготовила страну к трем кризисам Любовь Степушова Петр Дерябин Есть ли в мясе мясо? Сомневаются все Петр Дерябин Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Пандемия и кризис ударят по россиянам сильнее, чем в 2008 году
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Пандемия и кризис ударят по россиянам сильнее, чем в 2008 году
Объяснение "обнуления": опять "нет Путина — нет России"
Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую?
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Доживем до 2024-го. А там видно будет
Элита США не подготовила страну к трем кризисам
Объяснение "обнуления": опять "нет Путина — нет России"
Доживем до 2024-го. А там видно будет
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Доживем до 2024-го. А там видно будет
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Доживем до 2024-го. А там видно будет
Объяснение "обнуления": опять "нет Путина — нет России"
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
МИД Польши: запуск "Северного потока-2" приведет Европу к зависимости
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ