"Спартак" отказался от продажи билетов на матч с "Уфой"

"Спартак" не будет продавать билеты на матч с "Уфой", который состоится 4 апреля на "Открытие Арене". Решение связано с указом мэра Москвы об ограничительных мерах по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба красно-белых.

"В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе", — говорится в заявлении "Спартака".

Ближайшие туры "Спартак" проведёт на выезде против "Оренбурга" (14 марта) и тульского "Арсенала" (21 марта). После этого клубы уйдут на перерыв из-за матчей сборной России.