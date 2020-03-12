Чемпионат Испании по футболу остановлен из-за коронавируса

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) приостановила проведение чемпионата Примеры. Ранее были остановлены игры в низших дивизионах.

Как минимум два тура чемпионата Испании не состоятся в срок. О возобновлении чемпионата будет объявлено позже, сообщает Football Espana.

Ранее сообщалось, что в "Реале" введен двухнедельный карантин. Коронавирус COVID-19 найден у игрока баскетбольной команды, но из-за того, что клуб использует базу для двух видов спорта, под изоляцию попали и футболисты.

28-й тур чемпионата должен был состояться с 13 по 15 марта, 29-й тур - с 20 по 22 марта.