В "Реале" введён карантин из-за коронавируса

Футболисты мадридского "Реала" будут находиться на двухнедельном карантине. Решение принято из-за того, что игрок баскетбольной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает LaSexta.

Футбольная и баскетбольная команды располагаются на одной базе в Вальдебебасе, поэтому карантин распространён на всех спортсменов.

Ближайшие матчи "Реала"

До конца марта "Реал" должен был провести три матча: