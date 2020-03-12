Футболисты мадридского "Реала" будут находиться на двухнедельном карантине. Решение принято из-за того, что игрок баскетбольной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает LaSexta.
Футбольная и баскетбольная команды располагаются на одной базе в Вальдебебасе, поэтому карантин распространён на всех спортсменов.
До конца марта "Реал" должен был провести три матча:
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