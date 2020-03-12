ЧМ по хоккею с мячом-2022 отдали России несмотря на санкции WADA

Международная федерация хоккея с мячом объявила о том, что чемпионат мира-2022 состоится в России. Город проведения не назван.

Турнир 2022 года станет третьим подряд в России. В 2020 году ЧМ примет Иркутск, в 2021 году Сыктывкар. Чемпионат в Иркутске из-за коронавируса был перенесен с марта на октябрь.

Санкции WADA

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применило к России санкции, среди которых запрет на четыре года на проведение крупных соревнований, среди которых и чемпионаты мира по любым видам спорта.

РУСАДА не согласилось с санкциями. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Ожидается, что решение будет принять ближе к маю этого года.