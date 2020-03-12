Баскетбольная Евролига остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса. Решение о возможном возобновлении игр будет принято после консультаций с клубами, сообщает пресс-служба лиги.
Команды на данный момент провели 28 туров регулярного чемпионата. Остальные матчи были запланированы на:
Участие в турнире принимают три российские команды.
Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.