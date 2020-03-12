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Евролига остановила сезона из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Баскетбольная Евролига остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса. Решение о возможном возобновлении игр будет принято после консультаций с клубами, сообщает пресс-служба лиги.

Евролига

Команды на данный момент провели 28 туров регулярного чемпионата. Остальные матчи были запланированы на:

  • 12-13 марта;
  • 19-20 марта;
  • 24-25 марта;
  • 26-27 марта;
  • 2-3 апреля;
  • 9-10 апреля.

Участие в турнире принимают три российские команды.

  • ЦСКА ранее оформил выход в плей-офф.
  • "Химки" занимают седьмое место.
  • "Зенит" - аутсайдер турнира.

Еврокубок

Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.

  • "Партизан" (Сербия) - УНИКС (Россия).
  • "Прометеас" (Греция) - "Тофаш" (Турция).
  • "Монако" (Фанция) - "Виртус" (Италия).
  • "Унихака" (Испания) - "Венеция" (Италия).
Темы евролига еврокубок баскетбол коронавирус
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