Евролига остановила сезона из-за коронавируса

Баскетбольная Евролига остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса. Решение о возможном возобновлении игр будет принято после консультаций с клубами, сообщает пресс-служба лиги.

Евролига

Команды на данный момент провели 28 туров регулярного чемпионата. Остальные матчи были запланированы на:

12-13 марта;

19-20 марта;

24-25 марта;

26-27 марта;

2-3 апреля;

9-10 апреля.

Участие в турнире принимают три российские команды.

ЦСКА ранее оформил выход в плей-офф.

"Химки" занимают седьмое место.

"Зенит" - аутсайдер турнира.

Еврокубок

Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.