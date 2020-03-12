Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у Ругани

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас футболист находится на Мадейре вместе с матерью, которая недавно перенесла инсульт, сообщает журналист Танкерди Палмери.

Ранее у защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани выявили коронавирус COVID-19. Команда помещена под карантин, как и "Интер", который на выходных играл против туринцев.

Чемпионат Италии по футболу приостановлен как минимум до 3 апреля. Также под вопросом матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Игра против "Лиона" запланирована на 17 апреля, но может не состояться. Кроме того, УЕФА может приостановить проведение турнира.

Коронавирус в Италии

В Италии в начале марта возникла вспышка COVID-19. На данный момент известно о 12 462 случаях заражения. Зафиксировано 827 летальных исходов.