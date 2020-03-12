"Барыс" проведёт второй раунд плей-офф КХЛ без зрителей

Вице-премьер правительства Казахстана Ералы Тугжанов объявил о том, что с 13 марта в стране вводятся ограничения по проведению массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Последующие игры плей-офф КХЛ на площадке "Барыса" пройдут без зрителей.

"Игры не отменяются, не будет зрителей. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас", - приводит слова Тугжанова vesti.kz.

Отметим, на данный момент в Казахстане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Плей-офф КХЛ

"Барыс" во втором раунде плей-офф сыграет с "Сибирью". Домашние матчи казахстанской команды в Нур-Султане пройдут 17 и 19 марта, при необходимости - 25 и 29 марта.

На данный момент известны три пары второго раунда плей-офф КХЛ.