Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в Миннеаполисе. 17 и 18 марта в этом городе должен был состояться спринт свободным стилем.
Решение FIS связано с объявлением президента США Дональда Трампа закрыть границы для стран Шенгенской зоны. Американский лидер таким образом ведёт борьбу с пандемией коронавируса.
FIS сообщает, что этап Кубка мира в Квебеке состоится, согласно расписанию. Решение по этапу в Кэнморе будет принято позже.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.