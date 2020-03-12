Этап КМ по лыжным гонкам в США отменён после решения Трампа

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в Миннеаполисе. 17 и 18 марта в этом городе должен был состояться спринт свободным стилем.

Решение FIS связано с объявлением президента США Дональда Трампа закрыть границы для стран Шенгенской зоны. Американский лидер таким образом ведёт борьбу с пандемией коронавируса.

FIS сообщает, что этап Кубка мира в Квебеке состоится, согласно расписанию. Решение по этапу в Кэнморе будет принято позже.

Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде

15 марта, 21.30 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, женщины).

15 марта, 21.35 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, мужчины).