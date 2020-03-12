Бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменён в пятый раз

Пандемия коронавируса может вмешаться в планы UFC по проведению боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бойцы должны встретиться на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

Глава UFC Дана Уайт во время пресс-конференции заявил, что организация пока не рассматривает отмену боя из-за коронавируса. В Нью-Йорке зафиксировано около 200 случаев заражения COVID-19, поэтому всё зависит от властей мегаполиса.

Еще одна подходящая площадка для столь крупного мероприятия есть в Лас-Вегасе, но Хабиб отказывается от участия в турнирах там из-за дисквалификации, которую в Неваде применили после его боя с Макгрегором.

Пятая отмена боя?

Таким образом, бой Хабиба и Тони может быть отменён в пятый раз. В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы по разу отказались из-за травм.

В 2017 году Нурмагомедов не угадал с весогонкой и накануне боя попал в больницу. В 2018 году Фергюсон отказался из-за повреждения колена.