Шведы вслед за норвежцами отказались ехать на КМ по лыжным гонкам

Сборная Швеции по лыжным гонкам отказалась от участия в заключительных этапах Кубка мира. С 15 по 22 марта в США и Канаде пройдут два спринтерских и один дистанционный этап.

Решение ассоциации лыжников Швеции связано с эпидемией коронавируса. Вместе с тем некоторые шведы уже находятся в Канаде. Они выступят в спринте в Квебеке и вернутся домой, сообщает пресс-служба организации.

Ранее в Квебеке был отменён чемпионат мира по фигурному катанию. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

За день до решения шведов от участия в заключительных этапах Кубка мира отказались норвежцы. Это привело к тому, что россиянин Александр Большунов досрочно завоевал Большой хрустальный глобус.

Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде