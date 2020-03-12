НБА объявила о приостановке регулярного чемпионата. Решение было принято непосредственно перед игрой "Оклахомы-Сити" и "Юты". Игрок "Джаз" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает CBS.
У всех игроков "Юты" взяли анализ на коронавирус. Также будут проверены все команды, которые контрактировали с баскетболистами в последние 10 дней:
Команды на данный момент провели треть регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что в США подтверждено около 1300 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.