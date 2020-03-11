"Уралу" запретили проводить матчи со зрителями до мая

Футбольный клуб "Урал" не сможет проводить домашние матчи в присутствии зрителей до конца апреля. Во вторник правительство Свердловской области ввело запрет на проведение массовых мероприятий.

"Все матчи чемпионата России до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр чемпионата России с "Рубином", "Тамбовом" и московским "Динамо". Никаких послаблений владельцам абонементов делаться не будет", - сказали в пресс-службе министерства спорта.

"Урал" в рамках РПЛ должен сыграть против: