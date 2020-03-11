Амина Иванова завоевала серебро на юниорском ЧЕ по биатлону
На юниорском чемпионате Европы по биатлону завершилась женская индивидуальная гонка. Золотую медаль выиграла австрийка Анна Гандлер.
Второе место с отставанием в 1 минуту 16,8 секунды заняла россиянка Амина Иванова. Третий результат показала полячка Йоанна Якела.
Юниорский ЧЕ по биатлону: индивидуальная гонка (девушки)
- 1. Анна Гандлер (Австрия) - 44.47,4 (0 промахов).
- 2. Амина Иванова (Россия) - +1.16,8 (0).
- 3. Йоанна Якела (Польша) - +1.27,5 (3).
- 8. Анастасия Кайшева (Россия) - +2.44,0 (4).
- 10. Алина Кудисова (Россия) - +3.04,1 (2).
- 12. Анастасия Гореева (Россия) - +3.11,7 (3).
- 15. Анастасия Халиуллина (Россия) - +3.36,9 (3).
- 23. Дарья Сидорова (Россия) - +4.52,8 (5).
- 37. Анастасия Шевченко (Россия) - +6.57,4 (6).