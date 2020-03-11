Сборная России может сняться с этапа КМ по биатлону в Осло

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что в команде рассматривают вопрос участия в этапе Кубка мира в Осло. По его словам, существует вероятность отказа команды от поездки в Норвегию из-за ограничительных мер в отношении эпидемии коронавируса.

Российские биатлонисты из-за поездки в Норвегию могут попасть под двухнедельный карантин после возвращения в Россию. Через несколько дней после завершения Кубка мира состоится чемпионат России по биатлону, поэтому возможен отказ от участия в этапе в Осло.

"Мы рассматриваем различные варианты участия или снятия. Возможно, в случае проведения поедем частично, чтобы не терять квоты на будущий год. Один из вопросов - могут ли спортсмены попасть на карантин после возвращения в Россию? Активно сейчас рассматриваем. А через несколько дней после Осло стартует чемпионат России, значит, в Норвегию должны поехать те, кто не должен участвовать в чемпионате России. Интересная ситуация", - заявил Драчев в интервью "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) может отменить этап в Осло. Соревнования запланированы с 20 по 22 марта.