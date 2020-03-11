Чемпионат Испании по футболу будет остановлен из-за коронавируса

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) выпустила рекомендацию приостановить проведение чемпионатов в профессиональных лигах. Решение должно быть принято сегодня на экстренном заседании с представителями Примеры и Сегунды, сообщает Cuatro.

Ранее из-за эпидемии коронавируса были закрыты трибуны на двух ближайших турах чемпионатов в первом и втором дивизионах. RFEF решила, что такие меры недостаточны для борьбы с распространением эпидемии.

Коронавирус в Испании

На данный момент выявлено 2026 случаев заболевания коронавирусом в Испании. Зафиксировано 47 летальных исходов.