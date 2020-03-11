Королевская испанская федерация футбола (RFEF) выпустила рекомендацию приостановить проведение чемпионатов в профессиональных лигах. Решение должно быть принято сегодня на экстренном заседании с представителями Примеры и Сегунды, сообщает Cuatro.
Ранее из-за эпидемии коронавируса были закрыты трибуны на двух ближайших турах чемпионатов в первом и втором дивизионах. RFEF решила, что такие меры недостаточны для борьбы с распространением эпидемии.
На данный момент выявлено 2026 случаев заболевания коронавирусом в Испании. Зафиксировано 47 летальных исходов.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.