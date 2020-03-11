"Рома" не полетит на матч в Севилью. Отмена еврокубков всё ближе

Итальянская "Рома" официально сообщила об отказе от поездки в Севилью на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Клуб не смог получить разрешение на посадку в испанском аэропорту из-за эпидемии коронавируса.

Клуб уведомил УЕФА о ситуации. В ближайшее время союз должен выпустить решение по этому поводу.

Отмена еврокубков?

Ранее испанский "Хетафе" отказался лететь в Милан на матч против "Интера". Также под угрозой ещё два матча с участием итальянских команд:

"Барселона" - "Наполи";

"Ювентус" - "Интер".

Обе игры запланированы на следующую неделю.

Во вторник сообщалось, что УЕФА разрабатывает план приостановки Лиги Европы и Лиги чемпионов. Но в организации хотели доиграть стадию 1/8 финала несмотря на то, что большинство матчей пройдёт без зрителей.