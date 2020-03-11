Итальянская "Рома" официально сообщила об отказе от поездки в Севилью на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Клуб не смог получить разрешение на посадку в испанском аэропорту из-за эпидемии коронавируса.
Клуб уведомил УЕФА о ситуации. В ближайшее время союз должен выпустить решение по этому поводу.
Ранее испанский "Хетафе" отказался лететь в Милан на матч против "Интера". Также под угрозой ещё два матча с участием итальянских команд:
Обе игры запланированы на следующую неделю.
Во вторник сообщалось, что УЕФА разрабатывает план приостановки Лиги Европы и Лиги чемпионов. Но в организации хотели доиграть стадию 1/8 финала несмотря на то, что большинство матчей пройдёт без зрителей.
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