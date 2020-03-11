Спортивные мероприятия на Украине закрыли для зрителей

Кабинет министров Украины ввёл карантин на территории всей страны до 3 апреля из-за коронавируса. Ограничения коснулись и спортивных мероприятий. Любые старты будут проводиться без зрителей, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, на Украине закрыты все учебные заведения. Массовые мероприятия численностью более 200 человек также запрещены.

Депутат ВР Виктория Сюмар сообщила, что также будут закрыты 170 из 249 пунктов пропуска на границе. Работать продолжат только те, что оборудованы для карантина. Также должен быть введен запрет на авиасообщение с некоторыми странами, но официально это пока не подтверждено.

Коронавирус на Украине

Ранее на Украине официально был подтверждён один случай заражения коронавирусом. Ещё 41 человек находился на карантине, но инфекция не была подтверждена.