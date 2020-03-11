В Румынии футболист провёл на поле 24 секунды и был заменён

18-летний футболист румынской команды "Клуж" Алин Фику был заменён спустя 24 секунды после начала матча против "Газ-Метана". Решение главного тренера лидера чемпионата Румынии Дана Петреску связано с тонкостями регламента.

По правилам в румынском чемпионате в стартовом составе команд на поле должны выйти не менее двух воспитанников клуба не старше 21 года. Петреску решил соблюсти регламент таким образом: на поле вместо Фику вышел более опытный футболист.

Чемпионат Румынии по футболу

Решение Петреску не помогло "Клужу" победить: матч завершился вничью 0:0. Команда лидирует в чемпионате, где проводится плей-офф. Шестёрка команд вышла в чемпионский турнир.

"Клуж" — 30 очков; "Стяуа" — 26; "Крайова" — 26; "Астра" — 24; "Ботошани" — 24; "Газ-Метан" — 23.

До завершения чемпионата осталось восемь туров.