18-летний футболист румынской команды "Клуж" Алин Фику был заменён спустя 24 секунды после начала матча против "Газ-Метана". Решение главного тренера лидера чемпионата Румынии Дана Петреску связано с тонкостями регламента.
По правилам в румынском чемпионате в стартовом составе команд на поле должны выйти не менее двух воспитанников клуба не старше 21 года. Петреску решил соблюсти регламент таким образом: на поле вместо Фику вышел более опытный футболист.
Решение Петреску не помогло "Клужу" победить: матч завершился вничью 0:0. Команда лидирует в чемпионате, где проводится плей-офф. Шестёрка команд вышла в чемпионский турнир.
До завершения чемпионата осталось восемь туров.
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