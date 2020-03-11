На ЧМ по фигурному катанию пустят не всех участников

Министерство здравоохранения Квебека (Канада) ввело ограничения для участников чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир состоится с 18 по 22 марта.

На чемпионат не допустят фигуристов из стран, в которых рекомендован карантин из-за коронавируса. На данный момент это Китай и Италия. Официальное решение должен выпустить Международный союз конькобежцев (ISU).

Также рекомендовано не пускать на турнир участников, у которых обнаружены симптомы, похожие на заболевание COVID-19. То есть от соревнований могут отстранить спортсменов с простудой.

Кроме того, в решении указано, что запретить допуск на турнир могут также спортсменам, которые "находятся в условиях высокого риска заражения коронавирусом". На чемпионат могут не пустить спортсменов из всех стран, в которых были выявлены случаи заражения.

Рекомендации на ЧМ по фигурному катанию

Полный перечень рекомендаций министерства здравоохранения Квебека приводит журналист Ник Заккарди: