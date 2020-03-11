Матч Молдавия - Россия пройдёт без зрителей

Товарищеский матч Молдавия — Россия состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе без зрителей. Решение принято правительством Молдавии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса игра может быть отменена. Федерация футбола Молдавии остановила продажу билетов на поединок. Матч всё же состоится 31 марта.

Коронавирус в Молдавии

В Молдавии три подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19. Правительство страны вынесло решение о введении карантина в стране, в том числе, о запрете на массовые мероприятия.