ЦСКА остановил продажу билетов на матчи с "Уфой" и "Зенитом"

Футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи чемпионата России, которые должны состояться в марте. Решение связано с запретом мэрии Москвы до 10 апреля на проведение массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА 15 марта должен принять на своём поле "Уфу", 22 марта — "Зенит".

"Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ПФК ЦСКА с "Уфой" и "Зенитом" временно приостановлена", — говорится в сообщении ЦСКА.

Матчи РПЛ под угрозой

РФС и РПЛ должны сегодня обсудить ситуацию и принять решение по проведению матчей в Москве. Возможно, на играх будут закрыты трибуны для посещения болельщиков. Под запрет попадают такие игры: