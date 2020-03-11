Чемпионат Грузии по футболу остановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Грузии (ФФГ) объявила об остановке до 1 апреля чемпионата во всех дивизионах. Решение принято для предотвращения распространения заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Официально в Грузии выявлены 23 случая заражения вирусом. На карантине находятся 172 человека. Большая часть заболевших прибыла из Италии и Ирана.

"Исходя из событий, происходящих в мире и стране в связи с коронавирусом, Федерация футбола Грузии приняла решение приостановить до 1 апреля все чемпионаты, проводимые под эгидой ФФГ. Главным приоритетом федерации футбола является здоровье и безопасность наших игроков и болельщиков", — говорится в заявлении ФФГ.

Чемпионат Грузии по футболу

Грузинский чемпионат стал вторым, который был приостановлен из-за коронавируса COVID-19. Ранее до 3 апреля остановлен чемпионат Италии по футболу.

Чемпионат Грузии проводится по системе "весна-осень", поэтому ранее было сыграно два тура. В высшем дивизионе выступают 10 команд: