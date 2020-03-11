Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в Осло (Холменколлене). Как и предполагалось ранее, соревнования пропустит лидер команды Александр Логинов, сообщает ТАСС.
В Норвегии сборную России представят:
Соревнования в Норвегии запланированы с 20 по 22 марта. Этап будет классическим - спринт, преследование, масс-старт.
Отметим, ранее власти Норвегии запретили проводить мероприятия с участием более чем 500 человек. IBU рассматривает вопрос проведения этапа без зрителей или отмены соревнований.
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