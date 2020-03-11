Назван состав мужской сборной России на этап КМ по биатлону в Осло

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в Осло (Холменколлене). Как и предполагалось ранее, соревнования пропустит лидер команды Александр Логинов, сообщает ТАСС.

В Норвегии сборную России представят:

Матвей Елисеев;

Евгений Гараничев;

Эдуард Латыпов;

Саид Халили;

Никита Поршнев;

Кирилл Стрельцов;

Василий Томшин.

Этап Кубка мира по биатлону в Осло

Соревнования в Норвегии запланированы с 20 по 22 марта. Этап будет классическим - спринт, преследование, масс-старт.

20 марта, 15.15 - Спринт (женщины).

20 марта, 18.45 - Спринт (мужчины).

21 марта, 14.45 - Гонка преследования (женщины).

21 марта, 16.30 - Гонка преследования (мужчины).

22 марта, 16.00 - Масс-старт (женщины).

22 марта, 17.45 - Масс-старт (мужчины).

Отметим, ранее власти Норвегии запретили проводить мероприятия с участием более чем 500 человек. IBU рассматривает вопрос проведения этапа без зрителей или отмены соревнований.