10 марта стали известны два первых участника 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" уверенно прошли своих соперников, впервые добравшись так далеко в главном европейском турнире.
"Аталанта" в 1/8 финала обыграла "Валенсию" в двух матчах - 4:1, 4:3. Команда проводит седьмой сезон в еврокубках.
Впервые команда провела еврокубковые игры в 1963 году, затем был подъём в конце 80-х годов. Сейчас команда из Бергамо проводит третий сезон подряд в европейских турнирах.
|Сезон
|Стадия вылета
|Проиграл команде
|1963/64
|1/16 Кубка Кубков
|"Спортинг" (Португалия)
|1987/88
|1/2 Кубка Кубков
|"Мехелен" (Бельгия)
|1989/90
|1/32 Кубка УЕФА
|"Спартак" (СССР)
|1990/91
|1/4 Кубка УЕФА
|"Интер" (Италия)
|2017/18
|1/16 Лиги Европы
|"Боруссия" Д (Германия)
|2018/19
|4-й квал. раунд Лиги Европы
|"Копенгаген" (Дания)
|2019/20
|дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов
|соперник неизвестен
"Лейпциг" победил "Тоттенхэм" в двух матчах - 1:0, 4:0. Команда только в 2018 году впервые приняла участие в еврокубках.
|Сезон
|Стадия вылета
|Проиграл команде
|2017/18
|1/4 Лиги Европы
|"Марсель" (Франция)
|2018/19
|3-е место в группе Лиги Европы
|"Селтик", "Русенборг", "Зальцбуг"
|2019/20
|дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов
|соперник неизвестен
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