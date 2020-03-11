"Аталанта" и "Лейпциг" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

10 марта стали известны два первых участника 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" уверенно прошли своих соперников, впервые добравшись так далеко в главном европейском турнире.

Рекорд "Аталанты"

"Аталанта" в 1/8 финала обыграла "Валенсию" в двух матчах - 4:1, 4:3. Команда проводит седьмой сезон в еврокубках.

Впервые команда провела еврокубковые игры в 1963 году, затем был подъём в конце 80-х годов. Сейчас команда из Бергамо проводит третий сезон подряд в европейских турнирах.

Сезон Стадия вылета Проиграл команде 1963/64 1/16 Кубка Кубков "Спортинг" (Португалия) 1987/88 1/2 Кубка Кубков "Мехелен" (Бельгия) 1989/90 1/32 Кубка УЕФА "Спартак" (СССР) 1990/91 1/4 Кубка УЕФА "Интер" (Италия) 2017/18 1/16 Лиги Европы "Боруссия" Д (Германия) 2018/19 4-й квал. раунд Лиги Европы "Копенгаген" (Дания) 2019/20 дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов соперник неизвестен

Рывок "Лейпцига"

"Лейпциг" победил "Тоттенхэм" в двух матчах - 1:0, 4:0. Команда только в 2018 году впервые приняла участие в еврокубках.