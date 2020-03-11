Назван состав сборной России на последние этапы КМ по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной команды на североамериканские этапы Кубка мира. На соревнования в США и Канаду отправятся пять российских спортсменов, сообщает РИА "Новости".

В Кэнморе, Миннеаполисе и Квебеке выступят:

Александр Большунов;

Сергей Устюгов;

Глеб Ретивых;

Андрей Мельниченко;

Наталья Непряева.

Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде