Назван состав сборной России на последние этапы КМ по лыжным гонкам
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной команды на североамериканские этапы Кубка мира. На соревнования в США и Канаду отправятся пять российских спортсменов, сообщает РИА "Новости".
В Кэнморе, Миннеаполисе и Квебеке выступят:
- Александр Большунов;
- Сергей Устюгов;
- Глеб Ретивых;
- Андрей Мельниченко;
- Наталья Непряева.
Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде
- 15 марта, 21.30 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, женщины).
- 15 марта, 21.35 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, мужчины).
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- 18 марта, 02.05 — Миннеаполис (США) — Спринт (финал, женщины).
- 18 марта, 02.15 — Миннеаполис (США) — Спринт (финал, мужчины).
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- 20 марта, 20.10 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (10 км, женщины).
- 20 марта, 21.15 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (15 км, мужчины).
- 21 марта, 19.30 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (10 км, женщины).
- 21 марта, 20.45 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (15 км, мужчины).
- 22 марта, 19.00 — Кэнмор (Канада) — Смешанная эстафета.