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Назван состав сборной России на последние этапы КМ по лыжным гонкам

Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной команды на североамериканские этапы Кубка мира. На соревнования в США и Канаду отправятся пять российских спортсменов, сообщает РИА "Новости".

В Кэнморе, Миннеаполисе и Квебеке выступят:

  • Александр Большунов;
  • Сергей Устюгов;
  • Глеб Ретивых;
  • Андрей Мельниченко;
  • Наталья Непряева.

Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде

  • 15 марта, 21.30 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, женщины).
  • 15 марта, 21.35 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, мужчины).
  • 18 марта, 02.05 — Миннеаполис (США) — Спринт (финал, женщины).
  • 18 марта, 02.15 — Миннеаполис (США) — Спринт (финал, мужчины).
  • 20 марта, 20.10 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (10 км, женщины).
  • 20 марта, 21.15 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (15 км, мужчины).
  • 21 марта, 19.30 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (10 км, женщины).
  • 21 марта, 20.45 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (15 км, мужчины).
  • 22 марта, 19.00 — Кэнмор (Канада) — Смешанная эстафета.
Темы лыжи лыжные гонки елена вяльбе александр большунов кубок мира по лыжным гонкам
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