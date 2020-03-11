Норвежский этап КМ по биатлону может быть отменён

Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает вопрос отмены этапа Кубка мира в Холменколлене. Ранее власти Норвегии запретили проводить массовые мероприятия с количеством участников более 500. На данный момент зафиксировано 400 случаев заражения коронавирусом в этой скандинавской стране.

"IBU принял во внимание рекомендацию властей Норвегии отменить все мероприятия в стране с числом участников свыше 500. IBU и организаторы этапа находятся в постоянном контакте с властями для уточнения деталей и решения вопросов. В частности, будет ли этап вообще проведен", — говорится в сообщении IBU.

Этап Кубка мира в Холменколлене должен пройти с 20 по 22 марта.