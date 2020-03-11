Испанский "Хетафе" отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы

Испанский клуб "Хетафе" из-за эпидемии коронавируса в Италии отказался ехать в Милан на матч Лиги Европы против "Интера". Игра запланирована на 12 марта.

По словам президента "Хетафе" Анхеля Торреса, клуб не может допустить риск заражения футболистов и персонала команды. Испанцы обратились в УЕФА с просьбой перенести матч. Команда не отправится в Италию даже под угрозой технического поражения.

"Если нам придётся проиграть в плей-офф, мы проиграем. Ни в коем случае мы не будем подвергать риску здоровье. Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Мы не хотим проблем из-за коронавируса, нам это не нужно. Самым разумным было бы отложить встречу", — приводит слова Торреса Onda Cero.

Ранее в Италии до 3 апреля был приостановлен чемпионат Серии А. В ряде стран, в том числе и Испании, власти закрыли трибуны при проведении игр.

10 марта мэрия Москвы запретила массовые мероприятия с количеством участников более 5 тысяч человек. Решение по проведению футбольных матчей сегодня примет РФС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что УЕФА рассматривает вариант приостановки Лиги Европы и Лиги чемпионов со стадии 1/4 финала.

Лига Европы

12 марта (ответные матчи — 19 марта):