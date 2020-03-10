"Аталанта" не отпустит своих футболистов в сборные из-за коронавируса

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" принял решение не отпускать игроков в сборные из-за эпидемии коронавируса. Национальные команды должны провести товарищеские и официальные матчи в период с 25 по 31 марта.

В частности, не сможет помочь своей команде украинец Руслан Малиновский, который защищает цвета "Аталанты", сообщает zbirna.com.

Ранее в Италии был приостановлен футбольный чемпионат. Команды смогут продолжить играть не раньше 3 апреля.

Отметим, УЕФА и ФИФА имеют право применить к клубам санкции, если они не отпускают игроков в национальные команды.