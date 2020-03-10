Депутат Госдумы поддержал идею переноса Евро-2020 в Россию

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев высказался по поводу идеи переноса Евро-2020 в Россию. Ранее с таким предложением выступил известный футбольный агент из Италии Марко Трабукки.

По мнению агента, чтобы избежать отмену или перенос сроков Евро-2020, УЕФА мог бы обратиться к России, где ситуация с коронавирусом находится под контролем. Свищев отметил, что Россия готова провести турнир при необходимости.

"Конечно, печально, что ситуация с коронавирусом достигла таких масштабов, что приходится говорить об отмене или корректировке графиков международных спортивных соревнований. На данный момент в России эта проблема под контролем , поэтому возможное проведение турнира у нас представляется безопасным и оправданным. Если к нам обратятся из УЕФА, то, конечно же, лучше проводить в России, чем отказываться от турнира. Россия к этому готова. Если ситуация будет требовать, то лучше перенести соревнования к нам, чем не выполнить контракт и обязательства перед спонсорами, рекламодателями, болельщиками, а также командами, которые прошли отбор", - приводит слова Свищева пресс-служба депутата.

Футбол и коронавирус

В течение нескольких дней власти европейских стран приняли решение об отмене или закрытии трибун спортивных мероприятий. Так, эпидемия вмешалась в проведение турниров в таких странах:

Италия - остановлен до 3 апреля;

Испания - два тура без зрителей;

Германия - матчи без зрителей;

Португалия, Румыния, Молдавия, Польша - закрытие трибун на всех мероприятиях.

Кроме того, федерации футбола обратились в УЕФА с предложением перенести Евро-2020 на следующее лето. Также союз рассматривает вариант остановки Лиги чемпионов и Лиги Европы после стадии 1/8 финала.