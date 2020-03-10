Кокорин после выхода из тюрьмы поучаствовал в потасовке в ресторане

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал об инциденте в одном из ресторанов после выхода из колонии. По словам футболиста, с ним пытался подраться один из посетителей заведения, находившийся в нетрезвом виде.

Кокорин заявил, что всё началось с просьбы мужчины сделать снимок с его сестрой.

"Недавно я решился выйти в ресторан. Подошёл взрослый нерусский парень, говорит: "Я тоже сидел". Попросил сфоткаться с его сестрой, а мы как раз с ребятами поднимались наверх. Сказал, что разместимся и подойду. Через две минуты он снова подошёл: "Ну что? Давай быстрее". Мне жена говорит: "Пьяный, оставь его, сейчас забудет". Я тоже на это надеялся", — заявил Кокорин в интервью на Youtube-канале "КраСава".

Мужчина на этом не остановился и начал угрожать Александру. Футболист ответил, после чего началась потасовка. Драки удалось избежать после вмешательства охраны ресторана.