Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал об инциденте в одном из ресторанов после выхода из колонии. По словам футболиста, с ним пытался подраться один из посетителей заведения, находившийся в нетрезвом виде.
Кокорин заявил, что всё началось с просьбы мужчины сделать снимок с его сестрой.
"Недавно я решился выйти в ресторан. Подошёл взрослый нерусский парень, говорит: "Я тоже сидел". Попросил сфоткаться с его сестрой, а мы как раз с ребятами поднимались наверх. Сказал, что разместимся и подойду. Через две минуты он снова подошёл: "Ну что? Давай быстрее". Мне жена говорит: "Пьяный, оставь его, сейчас забудет". Я тоже на это надеялся", — заявил Кокорин в интервью на Youtube-канале "КраСава".
Мужчина на этом не остановился и начал угрожать Александру. Футболист ответил, после чего началась потасовка. Драки удалось избежать после вмешательства охраны ресторана.
"Потом этот мужчина подходит третий раз: "Я тебе непонятно сказал? Подойди к столу". Я уже не выдержал и ответил: "Слышь, дружище, иди своей дорогой. Если я спокойно реагирую, это не значит, что такое будет продолжаться. Ты пьяный, не буду я подходить. Я сижу со своей компанией. Иди к жене". Произошла небольшая потасовка, охранники сразу подошли, попросили выйти этого мужчину. На этом всё закончилось", — заявил Кокорин.
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